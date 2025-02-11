Borsa Düşüşle Açıldı, Fed'in Mesajları Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Düşüşle Açıldı, Fed'in Mesajları Bekleniyor

New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın sunumu öncesi düşüş yaşadı. Yatırımcılar temkinli.

11.02.2025 19:19
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 44.401,38 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.049,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 19.602,11 puana geriledi.

Analistler son tarife hamlelerinin ardından yatırımcıların küresel ticaret gerginliğinde olası bir tırmanıştan endişe duyduğuna işaret ederek, enflasyonist risklere karşı temkinli hareket ettiğini belirtti.

Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamalarda, Fed'in bu risklere nasıl karşılık vereceğine dair ipuçları aranacağını aktaran analistler, bu hafta yayımlanacak enflasyon verilerinin de beklendiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalaması sonrasında, Amerikan çelik şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam etti.

Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Steel Dynamics'in hisseleri yüzde 2 değer kazanırken, alüminyum üreticisi Century Aluminum'un hisseleri yüzde 8 arttı.

Bugün bilançosunu yayımlayan Coca-Cola'nın hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, muhtemelen faiz oranlarını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşmeye devam edeceğinin henüz net olmadığını kaydetti.

Hükümet politikasına yönelik belirsizlikler olduğunu söyleyen Hammack, enflasyona yönelik risklerin şu anda yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Düşüşle Açıldı, Fed'in Mesajları Bekleniyor - Son Dakika

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