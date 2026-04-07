Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa Gerilim Azalmasıyla Yükseldi

07.04.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalabileceği umuduyla New York borsasında yükseliş sağladı.

NEW New York borsası, yatırımcıların Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair beklentileriyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 46.669,88 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.611,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükselişle 21.996,34 puana çıktı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın "cehennemi yaşayacağını" belirterek tehdit etmişti.

Trump, 7 Nisan'da İran'ın enerji santrali ve köprülerinin vurulacağı imasında da bulunmuştu.

Paskalya töreninde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Bana kalsa İran'daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım." diye konuştu.

Trump, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini, İran'ın Amerikalılara verdiği son yanıtların kayda değer gelişmeler olduğunu belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında da İran'a tehditlerini yineleyen Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın akşam ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'dan tam olarak nasıl bir anlaşma beklediğine yönelik ise "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı'ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak." dedi.

Öte yandan ülke basınında, ABD ve İran'ın kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük potansiyel bir ateşkesin şartlarını görüştüğü iddia edilirken söz konusu haber, yatırımcıların Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 109,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,9 artarak 112,50 dolara ulaştı.

Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı şekilde sona ermesini sağlayacak bir anlaşma ihtimali ile petrol fiyatları ve tahvil faizlerini daha da yükseltebilecek ciddi bir tırmanış senaryosu arasında farklı olasılıkları değerlendirdiğini belirtti.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin "Bu savaş yaşanmasaydı, büyüme tahminlerimizde küçük bir yukarı yönlü revizyon görürdük. Bunun yerine artık tüm yollar daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Georgieva, savaşın uzaması halinde enflasyon ve büyüme üzerinde daha büyük etki yapacağının altını çizdi.

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon da savaş nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve süregelen şoklar yaşanma olasılığıyla karşı karşıya olunduğunu, bu durumun enflasyonun daha kalıcı hale gelmesine ve nihayetinde piyasaların şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu hafta, piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra mart ayı tüketici fiyat endeksi ile şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 01:34:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.