Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.05.2022 09:56
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.461,40 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.461,40 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,56 puan değer kazanarak 2.461,40'a çıktı. Toplam işlem hacmi 17,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda, bankaların kısa ve uzun vadeli likidite göstergelerindeki olumlu görünüm devam ederken, sektörün likidite risklerini yönetebilecek güçlü tamponlara sahip olduğu vurgulanarak, "Bankacılık sektörünün taşıdığı yabancı para (YP) pozisyon fazlası, kur şoklarına karşı koruma sağlamaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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