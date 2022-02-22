Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

22.02.2022 19:08
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 2.017,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 2.017,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,35 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 7,36 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, buna paralel pay piyasalarının satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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