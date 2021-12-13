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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı - Son Dakika

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

13.12.2021 09:55
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,20 artarak 2.035,48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 6,55 değer kazanarak üst üste yükselişini 9'uncu haftaya taşıdı.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırsa da, aşıların etkisine ilişkin iyimserlikle küresel pay piyasalarının haftaya pozitif başladığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ekim ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 puanın direnç, 1.970 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artacağını öngörüyor.

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Petrol, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya rekor seviyeden başladı - Son Dakika Ekonomi


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