Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak - Son Dakika
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Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

21.09.2022 08:44
Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-20 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-20 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 14-20 Eylül'de getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak - Son Dakika

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