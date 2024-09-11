Standart Altın Fiyatı 2.795.000 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 2.795.000 Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 795 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 731 bin 300,50 lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 999 milyon 685 bin 521,43 lira, işlem miktarı ise 714,76 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 2 milyon 63 bin 813,64 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

11.09.2024 19:16
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 795 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 731 bin 300,50 lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 999 milyon 685 bin 521,43 lira, işlem miktarı ise 714,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 2 milyon 63 bin 813,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.791.000,002.506,00

En Düşük2.731.300,502.497,00

En Yüksek2.810.000,002.760,00

Kapanış2.795.000,002.500,00

Ağırlıklı Ortalama2.786.635,342.562,43

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.999.685.521,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)714,76

Toplam İşlem Adedi39

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 2.795.000 Lira - Son Dakika

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