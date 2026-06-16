Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapandı

16.06.2026 18:50
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BIST 100 endeksi 14.493,09 puandan kapanarak 46,67 puan artış gösterdi, teknoloji hisseleri yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,67 puan artarak 14.493,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,44 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.482,86 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.417,90 puanı, en yüksek 14.575,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 111,34 puan ve yüzde 0,67 artışla 16.698,51 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,52, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 52'si geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Akbank ile Sasa polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 325 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 325 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 570 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,19, bileşik getirisi yüzde 41,83 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,1801, satışta 46,3652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,1609, satışta 46,3459 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1603, sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 160,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapandı - Son Dakika
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