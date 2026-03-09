Borsa İstanbul'da BIST 100'de Düşüş - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100'de Düşüş

09.03.2026 13:50
BIST 100 endeksi, günü 12.582,98 puana gerileyerek yüzde 1,64 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 değer kaybederek 12.582,98 puana geriledi.

Cuma günü 12.792,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 190,09 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.602,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 209,82 puan ve yüzde 1,64 azalarak 12.582,98 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.433,04 puanı, en yüksek 12.680,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 1,23, mali endeks yüzde 2,10 ve hizmetler endeksi yüzde 0,76 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 84'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 106 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,64, bileşik getirisi yüzde 40,00 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0840 liradan, avro 50,9980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 5 bin 106 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 11,2 yükselişle 101 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA


