Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

29.09.2022 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,27 puan azalarak 3.146,89 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,27 puan azalarak 3.146,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,71 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 3.218,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.048,67, en yüksek 3.240,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 azalışla 3.146,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,77 ve hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 48,59 puan ve yüzde 1,39 düşüşle 3.440,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası, Hektaş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.657,40 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.657,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 992 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4908 lira, satışta 18,5649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,4733 lira, satışta 18,5473 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9770, sterlin/dolar paritesi 1,1050, dolar/yen paritesi de 144,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 düşüşle 87,67 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement