Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne düşüşle başladı

21.09.2022 10:03
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 3.269,45 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 3.269,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle günü yüzde 2,44 artışla 3.277,50 puandan tamamladı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-20 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yatırımcıların, Fed'in faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını yakından takip edeceğini vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:38:47. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement