Borsa güne yükselişle başladı

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksleri yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla iletişim, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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