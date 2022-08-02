Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

02.08.2022 18:36
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 2.647,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 2.647,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile metal, eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,12 ile gıda içecek oldu.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da risk algısını artırdığını söyledi. ABD ve Çin arasında gerileme yol açan ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı ise TSİ 18.00 sıralarında Tayvan'a indi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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