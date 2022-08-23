Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorla tamamladı

23.08.2022 18:28
Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 kazançla 3.121,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.131,56 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,93 kazançla 3.121,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.131,56 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 68 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,77, holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile taş, toprak oldu.

Günü yüzde 1,93 kazançla 3.121,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.131,56 puana taşıdı.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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