Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

05.09.2022 13:20
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.323,80 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.323,80 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,56 puan ve yüzde 3,06 değer kazancıyla 3.321,30 puan oldu. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,81, holding endeksi yüzde 2,39 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,08 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.323,80 puana taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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