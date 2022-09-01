Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

01.09.2022 13:25
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.170,65 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.170,65 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,56 puan değer kaybetti.

Dün 3.171,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,71 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 3.168,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.125,47 en yüksek ise 3.175,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve mali endeks yüzde 0,47 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,58 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları,, Halkbank, Petkim, Garanti BBVA ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.705,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,10, bileşik getirisi yüzde 14,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0030, sterlin/dolar paritesi 1,1600 ve dolar/yen paritesi 139,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2000 liradan, avro 18,2330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.705,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 93,9 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement