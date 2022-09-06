Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

06.09.2022 13:24
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.357,77 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.357,77 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,59 puan değer kaybetti.

Dün 3.358,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,12 puan ve yüzde 1,49 değer kazanarak 3.408,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.298,62 en yüksek ise 3.448,93 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.712 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,75, bileşik getirisi yüzde 14,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9950, sterlin/dolar paritesi 1,1600 ve dolar/yen paritesi 141,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2270 liradan, avro 18,1170 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 artışla 1.712 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,5 azalışla 92,8 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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