Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 azalışla 3.647,06 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,15 puan değer kaybetti.

Dün 3.649,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,85 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 3.709,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.616,97, en yüksek ise 3.715,28 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 0,17 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükseldi, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.727 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,82, bileşik getirisi yüzde 14,30 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0170, sterlin/dolar paritesi 1,1700 ve dolar/yen paritesi 142,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2430 liradan, avro 18,5450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.727 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 94,4 dolardan işlem görüyor.