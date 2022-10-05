Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 3.460,68 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,65 puan değer kazandı.

Dün 3.458,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,04 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 3.488,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.433,65, en yüksek ise 3.508,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,83 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.706 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,87, bileşik getirisi yüzde 15,43 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9930, sterlin/dolar paritesi 1,1390 ve dolar/yen paritesi 144,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5770 liradan, avro 18,4470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 azalışla 1.706 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 90,9 dolardan işlem görüyor.