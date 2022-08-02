Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 2.653,37 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,95 puan değer kaybetti.

Dün 2.656,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,68 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.662,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.648,93, en yüksek ise 2.678,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,34 yükselirken, mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Hektaş oldu.

Altının onsu 1.774,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0240, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 130,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9510 liradan, avro 18,3790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.774,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 98,8 dolardan işlem görüyor.