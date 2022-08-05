İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98 holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

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