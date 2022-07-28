Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

28.07.2022 13:23
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 artışla 2.564,44 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 artışla 2.564,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,32 puan değer kazandı.

Dün 2.544,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,09 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 2.567,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.560,62, en yüksek ise 2.574,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,44 ve sanayi endeksi yüzde 1,16 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.741 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,53, bileşik getirisi yüzde 22,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0150, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 135,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9340 liradan, avro 18,2180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.741 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 103,4 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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