Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

25.08.2022 13:25
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 3.122,87 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 3.122,87 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,57 puan değer kazandı.

Dün 3.060,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 3.079,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.074,81 en yüksek ise 3.135,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve mali endeks yüzde 2,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.763,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,50, bileşik getirisi yüzde 15,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1840 ve dolar/yen paritesi 136,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1720 liradan, avro 18,1680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.763,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 100,6 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement