Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

12.09.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,00 artışla 3.627,19 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,00 artışla 3.627,19 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,81 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.521,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.543,92, en yüksek ise 3.628,11 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,04, hizmetler endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 5,52 ve sanayi endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.725 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0150, sterlin/dolar paritesi 1,1680 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2430 liradan, avro 18,5130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.725 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:32 "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 18:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement