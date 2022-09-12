Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,00 artışla 3.627,19 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,81 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.521,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.543,92, en yüksek ise 3.628,11 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,04, hizmetler endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 5,52 ve sanayi endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.725 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0150, sterlin/dolar paritesi 1,1680 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2430 liradan, avro 18,5130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.725 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.