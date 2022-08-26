Borsa güne rekorla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne rekorla başladı

26.08.2022 10:04
Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak 3.154,93 puan ile güne rekorla başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak 3.154,93 puan ile güne rekorla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.154,93 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69'la iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,50 değer kazanarak 3.136,77 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Hafta başında yüzde 50'lerde bulunan Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğine işaret eden analistler, Powell'ın konuşmasında vereceği mesajların fiyatlamalara yön vereceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne rekorla başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
09:02 Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
08:39 Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı
08:38 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa güne rekorla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement