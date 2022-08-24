Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı

24.08.2022 10:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.139,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu. BIST 100 endeksi dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,93 değer kazanarak 3.121,52 puanla kapanış rekorunu tazeledi.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR SÜRÜYOR

Analistler dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirterek yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

"3.150 SEVİYESİ DİRENÇ"

Analistler bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı - Son Dakika

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