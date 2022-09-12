Borsa haftaya rekorla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa haftaya rekorla başladı

12.09.2022 10:08
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 artarak haftaya 3.585,63 puan ile rekor seviyeden başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 artarak haftaya 3.585,63 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,38 ve holding endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 2,44 artarak 3.521,38 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ise yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.600 seviyesinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
15:55 Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
15:39 Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti
15:25 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar
15:07 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti! Savcı, engelli kızın "Rızasıyla gittiğini" savundu
15:02 Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı
14:46 Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
14:42 Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 16:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa haftaya rekorla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement