Borsa İstanbul\'da BIST 100 Yatay Seyirle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,75 puan artarak 13.744,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,68 puan ve yüzde 0,12 azalışla 13.725,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.600,31 puanı, en yüksek 13.835,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yatay seyirle 13.744,64 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 33,98 puan ve yüzde 0,22 artışla 15.646,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 4,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 63'ü geriledi ve 3 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Europower Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 122 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 122 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 6 milyon 220 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,0168, satışta 46,2012 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,0006, satışta 46,1850 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1548, sterlin/dolar paritesi 1,3394 ve dolar/yen paritesi 160,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 92 dolardan işlem görüyor.