Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

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BIST 100 endeksi, 15,20 puan artışla 13.703,13 puandan kapandı, sanayi endeksi değerlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,20 puan artarak 13.703,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.564,77 puanı, en yüksek 13.779,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 22,18 puan ve yüzde 0,14 artışla 15.529,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve mali endeks yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Astor Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 257 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 257 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 360 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,96, bileşik getirisi yüzde 41,57 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,4548, satışta 47,6450 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,4362, satışta 47,6263 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1552, sterlin/dolar paritesi 1,3475 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 79,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika

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