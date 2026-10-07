Borsa İstanbul'da BIST 100, yüzde 2,03'lük düşüşle günü 12.122,94 puandan kapattı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100, yüzde 2,03'lük düşüşle günü 12.122,94 puandan kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,03 gerileyerek günü 12.122,94 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 2,39 azalışla 15.013,83 puandan kapanırken, altının kilogram fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 489 bin 890 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 251,32 puan azalarak 12.122,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,47 puan ve yüzde 0,12 artışla 12.389,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.048,47 puanı, en yüksek 12.389,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,03 değer kaybederek 12.122,94 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 367,85 puan ve yüzde 2,39 azalışla 15.013,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 6,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 103 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 489 bin 890 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,27, bileşik getirisi yüzde 39,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,0747, satışta 49,2714 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0574, satışta 49,2540 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1192, sterlin/dolar paritesi 1,3215 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 101,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100, yüzde 2,03'lük düşüşle günü 12.122,94 puandan kapattı - Son Dakika
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