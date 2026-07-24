Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 133,80 puan azalarak 13.943,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,59 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.053,08 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.875,58 puanı, en yüksek 14.188,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kaybederek 13.943,87 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 166,46 puan ve yüzde 1,04 azalışla 15.861,80 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 64'ü geriledi. ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Katılımevim Tasarruf Finansman ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 96,6 dolardan işlem görüyor.