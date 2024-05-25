Borsa İstanbul'da Hafta Kazandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Hafta Kazandırdı

Borsa İstanbul\'da Hafta Kazandırdı

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamlandı. Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar ise düşüş yaşadı.

25.05.2024 09:17
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.633,93, en yüksek 11.088,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,92 değer kazancıyla 12.246,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,11 azalışla 9.664,27 puan, Sanayi Endeksi 0,86 kayıpla 14.910,43 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,72 değer kaybıyla 13.836,10 puan oldu.

Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,17 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını, yüzde 7,67 ile Otokar, yüzde 7,35 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,36 ile Agrotech, yüzde 16,76 ile Europower Enerji ve 12,66 ile Boğaziçi Beton Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 629 milyar 409 milyon lirayla Koç Holding, 439 milyar 185 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 416 milyar 850 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,81 düşüşle 2.421 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,99 kayıpla 15 bin 977 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 32,2280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 düşüşle 34,9600 lira oldu.

Geçen hafta 40,8680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artarak 41,0600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 azalışla 35,2730 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Hafta Kazandırdı - Son Dakika

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