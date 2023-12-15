 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram satış fiyatı yüzde 1,44 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise yüzde 1,01 değer kazanarak haftayı tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi. ABD doları yüzde 0,24, avro ise yüzde 1,82 değer kazandı. Yatırım fonları da değer kazandı.

Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı
15.12.2023 - 18:40,
Abone Ol

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,01, altının gram satış fiyatı yüzde 1,44, avro/TL yüzde 1,82 dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.529,31 ve en yüksek 7.998,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,01 değer kazanarak 7.993,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,44 artışla 1.900 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,50 kazançla 12.770 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 3080 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3126 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazancıyla 29,0460 liraya, avro ise yüzde 1,82 kazançla 31,7110 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Borsa İstanbul, Borsa, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika


18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü

Son Dakika
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Bolu'da oto yıkama dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 19:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement