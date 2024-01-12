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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, altının gramı yüzde 1,43, dolar/TL yüzde 0,85, avro/TL yüzde 1,18 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 4,69 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da değer kazandı.

Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı
12.01.2024 - 19:07,  Güncelleme: 19:20
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,69, altının gramı yüzde 1,43, dolar/TL yüzde 0,85, avro/TL yüzde 1,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.667,85 ve en yüksek 8.081,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,69 değer kazanarak 7.986,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.992 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 artarak 13 bin 385 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 232 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 277 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazancıyla 30,0950 liraya, avro yüzde 1,18 artışla 33,0170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,74 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
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