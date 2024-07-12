Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram fiyatı yüzde 2,20 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 1,96 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi. ABD doları ve avro da değer kazandı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları da değer kazandı.

12.07.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram fiyatı yüzde 2,20, avro/TL yüzde 1,83, dolar/TL yüzde 1,09 değer kazandı

BIST 100 endeksi, en düşük 10.708,98 ve en yüksek 11.113,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 değer kazanarak 11.064,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 artışla 2 bin 559 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,12 yükselerek 16 bin 740 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 114 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 201 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,09 değer kazanarak 33,0750, avro yüzde 1,83 artışla 36,0410 liraya yükseldi.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,95 ile "Hisse Senedi" fonları ve "Fon Sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA

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