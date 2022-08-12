Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

12.08.2022 18:58
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,14, altının gram satış fiyatı yüzde 0,6 ve avro/TL 0,8 değer kazandı, dolar/TL ise yüzde 0,06 geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,14, altının gram satış fiyatı yüzde 0,6 ve avro/TL 0,8 değer kazandı, dolar/TL ise yüzde 0,06 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.759,43 ve en yüksek 2.896,67 puanla rekor seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,14 artarak 2.864,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,6 kazançla 1.035,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,6 artışla 6.880 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.675 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.685 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kaybederek 17,9470 liraya geriledi, avro yüzde 0,8 artışla 18,3980 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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