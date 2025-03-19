Borsa İstanbul'da İşlemler Yeniden Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da İşlemler Yeniden Başladı

Devre kesici uygulaması nedeniyle durdurulan işlemler saat 10:30'da yeniden başladı.

19.03.2025 10:47
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Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması ile işlemler durdurulmuştu. Saat 10.30 itibari ile durdurulan işlemler yeniden başladı.

Borsa İstanbul'da, Saat 09: 55: 19 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştu. Saat 10.30 itibari ile durdurulan işlemler yeniden başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da İşlemler Yeniden Başladı - Son Dakika

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