Borsa İstanbul Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul Günü Artışla Kapattı

18.02.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 artışla 14.259,90 puandan kapandı. İşlem hacmi 293,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 293,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,51 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 5,00 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, azalan jeopolitik risklerin ABD-İran hattına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeniden artması volatiliteyi yükseltirken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise gün içinde en yüksek 14.532,67 seviyesini gördükten sonra jeopolitik risklere ilişkin haber akışının etkisiyle havacılık sektöründe görülen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşın günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Günü Artışla Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:07:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.