VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

01.08.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.856 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.856 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.859 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.856 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 2.853,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 2.863,25 puana çıktı.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, hafta boyunca, yurt içinde temmuz ayı enflasyonu ve yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.870 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.805 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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