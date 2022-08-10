Bugün ayrıca, yurt içinde işsizlik, ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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