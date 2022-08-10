VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

10.08.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.054 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.054 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.050,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 3.054 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 azalışla 3.068,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Bugün ayrıca, yurt içinde işsizlik, ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.040 ve 3.000 seviyelerinin destek, 3.100 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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