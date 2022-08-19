VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19.08.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.327 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.327 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.324,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.327,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 3.332,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.338,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.350 ve 3.400 puanın direnç, 3.270 ve 3.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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