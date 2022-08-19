Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.350 ve 3.400 puanın direnç, 3.270 ve 3.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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