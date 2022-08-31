VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

31.08.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.475 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.475 puanda dengelendi.

Bugün son işlem günü olan ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.477,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 3.475,00 seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi günü 3.300-3.470 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 3.456,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.464,25 puana çıktı.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, ağustos vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu ve pozisyon kapatma ya da taşımaları nedeniyle oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.500 puanın direnç, 3.430 ve 3.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7,3 artmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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