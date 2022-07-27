Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminse ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde azalışla 2.790,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek, 2.794,50 puana çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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