VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.07.2022 09:48
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.805 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.805 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.809,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.805 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde azalışla 2.790,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek, 2.794,50 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminse ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.820 ve 2.850 puanın direnç, 2.770 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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