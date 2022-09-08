VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

08.09.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.940 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.940 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.947,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.940 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 3.925,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.939,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin zayıflamasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, Avrupa'nın enerji krizine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 puanın direnç, 3.880 ve 3.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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