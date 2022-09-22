VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

22.09.2022 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.620 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.620 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.601 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 3.620 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 3.635 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) arka arkaya 3. kez 75 baz puanlık faiz artırımına giderek, politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışında ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.570 ve 3.540 seviyelerinin destek, 3.670 ve 3.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim öngörüyor.

YORUMLAR
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı Fed sonrası satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de Fed sonrası satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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