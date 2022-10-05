Teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 3.900 ve 3.880 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika

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