VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

05.10.2022 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.922,50 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.922,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 3.922,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.922,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 3.929,00 puana çıktı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 3.900 ve 3.880 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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