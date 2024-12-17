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Ekonomi

Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsasında Dow Jones düşerken, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi; yatırımcılar Fed'in kararını bekliyor.

17.12.2024 01:16
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalarak 43.717,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 6.074,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kazançla 20.173,89 puana yükseldi.

Dow Jones endeksi üst üste sekizinci günü kayıpla tamamlarken, Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını, 2025'te toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamaların ise risk iştahını törpülediğini belirtti.

Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak verilerin de daha fazla ipucu sağlayabileceğini anlattı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 0,2 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile piyasa beklentilerinin altında değer aldı.

ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi.

Öte yandan, Bitcoin fiyatının dün 106 bin doların üzerine çıkarak rekor tazelemesi sonrasında kripto ile ilişkili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 1,5 ve Bitcoin madencisi MARA Holdings'in hisseleri yüzde 8 değer kazandı.

Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkan çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yüzde 11'den fazla yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,2, Microsoft'un hisseleri yüzde 1, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4, Alphabet'in hisseleri yüzde 3,5, Meta'nın hisseleri yüzde 0,7 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 6,1 artış kaydetti. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 1,7 düştü.

Kaynak: AA

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