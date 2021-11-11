Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 889 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 73.936.737.000 8,21 Ereğli Demir Çelik 68.460.000.000 1,31 Enka İnşaat 67.032.000.000 1,11 Koç Holding 66.795.554.637 1,21 Garanti Bankası 44.646.000.000 0,63 İskenderun Demir Çelik 44.225.000.000 1,53 Bim Mağazalar 40.318.080.000 6,00 Tüpraş 40.242.365.440 2,97 ASELSAN 39.603.600.000 1,92 Turkcell 37.994.000.000 1,73 SASA Polyester 36.601.600.000 9,07 Akbank 32.916.000.000 0,47 Türk Telekom 30.835.000.000 2,02 Tofaş Oto Fabrikası 30.750.000.000 6,15 Şişe Cam 29.529.383.501 1,09 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 26.270.329.493 0,47 Sabancı Holding 26.219.190.513 0,59 Türk Hava Yolları 25.074.600.000 0,44 Arçelik 24.691.108.611 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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