Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 82 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 82.112.940.000 9,12 Enka İnşaat 81.200.000.000 1,34 Ereğli Demir Çelik 80.500.000.000 1,55 Koç Holding 73.743.915.294 1,34 İskenderun Demir Çelik 55.999.000.000 1,94 Garanti Bankası 49.686.000.000 0,70 ASELSAN 47.880.000.000 2,32 SASA Polyester 43.052.800.000 10,67 BİM Mağazalar 41.896.800.000 6,24 Turkcell 40.590.000.000 1,85 Tüpraş 40.042.030.080 2,96 Tofaş Oto Fabrikası 37.500.000.000 7,50 Şişe Cam 36.727.936.533 1,36 Akbank 36.296.000.000 0,52 Türk Telekom 32.130.000.000 2,10 İş Bankası (C) 31.904.787.300 0,43 Yapı ve Kredi Bankası 29.311.267.955 0,53 Arçelik 29.150.914.764 1,97 Sabancı Holding 27.443.432.872 0,61 Türk Hava Yolları 26.178.600.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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