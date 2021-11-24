Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 82 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|82.112.940.000
|9,12
|Enka İnşaat
|81.200.000.000
|1,34
|Ereğli Demir Çelik
|80.500.000.000
|1,55
|Koç Holding
|73.743.915.294
|1,34
|İskenderun Demir Çelik
|55.999.000.000
|1,94
|Garanti Bankası
|49.686.000.000
|0,70
|ASELSAN
|47.880.000.000
|2,32
|SASA Polyester
|43.052.800.000
|10,67
|BİM Mağazalar
|41.896.800.000
|6,24
|Turkcell
|40.590.000.000
|1,85
|Tüpraş
|40.042.030.080
|2,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|37.500.000.000
|7,50
|Şişe Cam
|36.727.936.533
|1,36
|Akbank
|36.296.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|32.130.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|31.904.787.300
|0,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.311.267.955
|0,53
|Arçelik
|29.150.914.764
|1,97
|Sabancı Holding
|27.443.432.872
|0,61
|Türk Hava Yolları
|26.178.600.000
|0,45
Kaynak: AA
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