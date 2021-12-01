Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 146 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|89.376.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|87.657.318.000
|9,74
|Ereğli Demir Çelik
|80.220.000.000
|1,54
|Koç Holding
|74.251.094.904
|1,34
|İskenderun Demir Çelik
|59.392.000.000
|2,06
|SASA Polyester
|51.878.400.000
|12,85
|ASELSAN
|49.658.400.000
|2,41
|Garanti Bankası
|49.056.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|43.500.000.000
|8,70
|BİM Mağazalar
|42.716.520.000
|6,36
|Turkcell
|42.196.000.000
|1,93
|Şişe Cam
|39.821.782.730
|1,47
|Tüpraş
|39.340.856.320
|2,91
|Akbank
|34.944.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|34.545.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|30.464.796.900
|0,41
|Arçelik
|30.448.312.917
|2,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.790.798.724
|0,50
|Sabancı Holding
|27.218.988.440
|0,61
|Gübre Fabrikaları
|26.703.300.000
|14,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi