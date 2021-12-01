Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 146 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 89.376.000.000 1,48 Ford Otosan 87.657.318.000 9,74 Ereğli Demir Çelik 80.220.000.000 1,54 Koç Holding 74.251.094.904 1,34 İskenderun Demir Çelik 59.392.000.000 2,06 SASA Polyester 51.878.400.000 12,85 ASELSAN 49.658.400.000 2,41 Garanti Bankası 49.056.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 43.500.000.000 8,70 BİM Mağazalar 42.716.520.000 6,36 Turkcell 42.196.000.000 1,93 Şişe Cam 39.821.782.730 1,47 Tüpraş 39.340.856.320 2,91 Akbank 34.944.000.000 0,50 Türk Telekom 34.545.000.000 2,26 İş Bankası (C) 30.464.796.900 0,41 Arçelik 30.448.312.917 2,06 Yapı ve Kredi Bankası 27.790.798.724 0,50 Sabancı Holding 27.218.988.440 0,61 Gübre Fabrikaları 26.703.300.000 14,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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